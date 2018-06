Französische Firmen drosseln Produktion - Mildes Wetter bremst

Paris (APA/Reuters) - Die französischen Unternehmen haben ihre Produktion im April den zweiten Monat in Folge gedrosselt. Sie stellten um 0,5 Prozent weniger her als im Vormonat, wie das Statistikamt Insee am Freitag mitteilte. Bereits im März hatte es einen Rückgang von 0,4 Prozent gegeben. Für das erneute Minus sorgte vor allem das milde Wetter, wodurch die Energieerzeugung deutlich gedrosselt wurde.

Die Industrie allein meldete hingegen ein Plus von 0,4 Prozent. Frankreich hat zuletzt die Konjunktur an Schwung verloren: Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) stieg zwischen Jänner und März nur noch um 0,2 Prozent zum Vorquartal - halb so schnell wie das der gesamten Euro-Zone. Frankreich hinkte der deutschen Volkswirtschaft lange hinterher, hat unter dem reformorientierten Präsidenten Emmanuel Macron aber konjunkturell wieder Anschluss gefunden.