Frankreichs Wirtschaft wächst nicht so deutlich wie erwartet

Paris (APA/Reuters) - Die französische Wirtschaft hat zu Jahresanfang stärker an Fahrt verloren als gedacht. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) stieg zwischen Jänner und März nur um 0,2 Prozent zum Vorquartal, wie das nationale Statistikamt Insee am Mittwoch mitteilte. Dies war das schwächste Wachstum seit Herbst 2016. Ursprünglich hatten die Experten ein Plus von 0,3 Prozent gemeldet.

Ende 2017 war die nach Deutschland zweitgrößte Volkswirtschaft der Eurozone noch um 0,7 Prozent gewachsen. Die französische Notenbank hatte jüngst für das laufende zweite Quartal ein Anziehen der Konjunktur von 0,3 Prozent prognostiziert.