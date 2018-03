Frankreichs Verbraucherstimmung trübte sich überraschend deutlich ein

Paris (APA/Reuters/dpa-AFX) - Die Stimmung der französischen Konsumenten hat sich im Februar überraschend deutlich eingetrübt. Das Barometer für das Verbrauchervertrauen fiel um 4 auf 100 Punkte, wie das Statistikamt Insee am Dienstag mitteilte. Ökonomen hatten lediglich einen Rückgang auf 103 Zähler erwartet.

Die Verbraucher äußerten sich pessimistischer zu den Aussichten für ihre persönlichen Finanzen. Auch die künftige Entwicklung des Lebensstandards in Frankreich wird weniger rosig gesehen.

Die nach Deutschland zweitgrößte Volkswirtschaft der Eurozone hat sich zuletzt erholt: Voriges Jahr wuchs das Bruttoinlandsprodukt(BIP) mit 1,9 Prozent so kräftig wie seit 2011 nicht mehr, befeuert von niedrigen Zinsen und der Weltkonjunktur. Präsident Emmanuel Macron will mit Reformen die Arbeitslosigkeit verringern. Steuersenkungen, ein flexiblerer Arbeitsmarkt und Investitionen in die Ausbildung sollen dabei helfen.