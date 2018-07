Frankreichs Produktion sinkt überraschend

Paris (APA/Reuters) - Die Unternehmen in Frankreich haben ihre Produktion im Mai überraschend gedrosselt. Sie stellten 0,2 Prozent weniger her als im Vormonat, wie das nationale Statistikamt Insee am Dienstag mitteilte. Ökonomen hingegen hatten mit einem Anstieg von 0,7 Prozent gerechnet, nach minus 0,5 Prozent im April.

Allein in der Industrie sank die Produktion im Mai um 0,6 Prozent. Insee hatte jüngst für 2018 ein Wirtschaftswachstum von 1,7 Prozent prognostiziert, nach 2,3 Prozent im vorigen Jahr. Die Experten hatten dies mit einem stärkeren Euro, höheren Ölpreisen und der Unsicherheit wegen des Handelsstreits mit den USA begründet.