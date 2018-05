Frankreichs Bahnchef glaubt nicht an Streiks in Sommerferien

Paris (APA/AFP) - Der Chef der französischen Bahngesellschaft SNCF, Guillaume Pepy, hält Streiks in den Sommerferien für "nicht vorstellbar". Fast zwei Monate nach Beginn der jüngsten Streikwelle sagte Pepy dem Sender RTL am Montag: "Ich glaube, dass die Eisenbahner keine Lust haben, den Franzosen den Urlaub zu ruinieren." Sie seien schließlich verantwortungsbewusste Leute.

Streiks im Juli und August seien "aus zwei Gründen nicht vorstellbar", sagte der Chef des staatlichen Unternehmens. Erstens hätten zwei der Gewerkschaften vorsichtige Kompromissbereitschaft anklingen lassen. Zweitens sei die geplante Reform der Regierung, die der Hauptgrund für die Streiks ist, bereits so gut wie in die Wege geleitet - am Dienstag befasst sich der Senat damit.

Am Montag traten die Eisenbahner allerdings erneut in einen zweitägigen Streik. Im Schnitt sollen zwei von drei Hochgeschwindigkeitszügen (TGV) und zwei von fünf Intercity-Zügen fahren. Die seit Anfang April andauernden Arbeitsniederlegungen gingen damit in die zwölfte Runde. Geplant war, dass die Arbeitnehmer-Vertreter bis Ende Juni zu Arbeitsniederlegungen aufrufen.

Der französische Präsident Emmanuel Macron will die SNCF ab 2020 wie von der EU beschlossen für den Wettbewerb öffnen und dafür grundlegend umbauen. Die Gewerkschaften fürchten eine schrittweise Privatisierung. Sie protestieren gegen die geplante Abschaffung des Eisenbahner-Statuts, das Frührenten und weitgehende Unkündbarkeit garantiert.