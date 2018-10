Frankreich will mit höherer Prämie ältere Autos schneller austauschen

Wien (APA) - Das Finanzministerium weist Kritik der Opposition an Aussagen des Finanzministers zu Finanzsteuern zurück. "Ob Finanztransaktionssteuer oder Aktiensteuer. Österreich wird nur Maßnahmen einführen, wo das Steueraufkommen und die daraus zu erwartenden Wettbewerbseffekte in ausgewogener Relation zueinander stehen", so ein Finanzministeriums-Sprecher in einem Statement gegenüber der APA.