Frankreich schmiedet Finanzinstitut für ländlichen Raum

Paris (APA/Reuters) - Frankreich schmiedet mit der Fusion des Versicherers CNP Assurances und der Postbank ein Finanzinstitut für den ländlichen Raum. Dazu werde der staatliche Investmentfonds La Caisse des Depots et Consignations (CDC) seinen Anteil von 41 Prozent an CNP gegen eine Beteiligung an La Poste tauschen.

Das sagte der französische Finanzminister Bruno Le Maire am Donnerstag im Radio und bestätigte damit einen Bericht der Zeitung "Les Echos". Anschließend sei der Zusammenschluss der La-Poste-Tochter Banque Postale mit CNP geplant. Mit dem Schritt will die Regierung in Paris über ein Staatsunternehmen Bank- und Versicherungsgeschäfte im ländlichen Raum zur Verfügung stellen, der von den großen Privatinstituten häufig vernachlässigt wird.