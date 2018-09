Frankreich baut erstes schwimmendes Solarkraftwerk

Paris (APA/AFP) - In China und Japan boomt die Technologie bereits, nun bekommt auch das Atomland Frankreich ein erstes schwimmendes Solarkraftwerk. Das Unternehmen Akuo Energy kündigte am Donnerstag in Paris den Baubeginn an. Das Kraftwerk im südfranzösischen Piolenc nahe der Stadt Orange soll Strom für mehr als 4.700 Haushalte liefern. Dafür werden 47.000 Solarzellen in einem Steinbruchsee installiert.

Das neue Kraftwerk hat nach Angaben von Akuo Energy eine Kapazität von 17 Megawatt. Das bisher größte schwimmende Solarkraftwerk in der südostchinesischen Provinz Anhui ist mit 40 Megawatt mehr als doppelt so leistungsfähig. Vergleichbare Anlagen gibt es in der EU bisher nicht.

Schwimmende Solarkraftwerke haben laut dem Hersteller den Vorteil, dass keine landwirtschaftlichen Flächen verloren gehen. Am Mittwoch war in Le Croisic in der Bretagne erstmals ein schwimmendes Windrad ans Netz gegangen.