Frankfurter Flughafen profitiert von wachsendem Europa-Verkehr

Frankfurt (APA/Reuters) - Neue Flugverbindungen vor allem auf europäischen Strecken lassen die Passagierzahlen am Frankfurter Flughafen weiter steigen. Wie der deutsche Flughafenbetreiber Fraport am Donnerstag mitteilte, sind in der ersten Jahreshälfte rund 32,7 Millionen Fluggäste in Frankfurt abgeflogen oder angekommen. Das entspricht einem Plus von 9,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.

Mit 6,4 Millionen Passagieren allein im Juni betrug der Zuwachs in diesem Monat sogar 9,8 Prozent. Fraport-Chef Stefan Schulte hatte Mitte Juni erklärt, auf Jahressicht halte er am größten deutschen Flughafen einen stärkeren Anstieg der Passagierzahlen für möglich als die bisher prognostizierten gut sechs Prozent.

Das starke Wachstum des Hauptkunden Lufthansa, aber auch anderer Airlines wie der Billigflieger Ryanair und Easyjet, überlastet mitunter die Infrastruktur des Airports mit dem Kürzel "FRA". Seit dem Frühjahr kam es dort immer wieder zu langen Schlangen und Wartezeiten an den Sicherheitskontrollen. Im ersten Halbjahr gab es laut Fraport insgesamt gut 247.000 Starts und Landungen, ein Plus von 8,6 Prozent. Mit rund 1,1 Millionen Tonnen verharrte das Frachtvolumen dagegen auf Vorjahresniveau.