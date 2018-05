Fosun-Einstieg mit 50,87 Prozent bei Wolford abgeschlossen

Wien/Bregenz (APA) - Die Anfang März bekanntgegebene Übernahme von 50,87 Prozent am Vorarlberger Strumpf-und Wäschehersteller Wolford durch den chinesischen Investor Fosun ist abgeschlossen. Das Closing sei heute erfolgt, teilte Wolford am Abend mit. Das Übernahmeangebot an den Streubesitz läuft hingegen noch bis Montag 17 Uhr.

Fosun hat die Anteile von der WMP Familien-Privatstiftung, Sesam Privatstiftung und M. Erthal & Co. Beteiligungsgesellschaft m.b.H. sowie von nahe stehenden natürlichen Personen um 12,80 Euro je Aktie gekauft. In Summe waren das 50,87 Prozent am Grundkapital. An den Streubesitz gibt es ein Pflichtangebot für 13,77 Euro je Aktie, das bis zum 7. Mai 2018 (17 Uhr) läuft. Gegebenenfalls kann eine Nachfrist bis 13. August gewährt werden.

Bisher ist nicht bekannt, ob ein Ausschluss nach dem Gesellschafterausschlussgesetz (Squeeze out) erfolgen soll, falls das Angebot dazu führen sollte, dass der Bieter nach dem Pflichtangebot oder später mehr als 90 Prozent der Wolford-Stimmrechte hält.