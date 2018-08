Flughafen Wien schreibt drittes Hotel aus

Wien/Schwechat (APA) - Der Flughafen Wien soll ein drittes Hotel mit bis zu 400 Zimmern bekommen. Es soll in der Nähe zum VIP-Terminal entstehen. Ab sofort werden Investoren und Betreiber dafür gesucht, teilte der Flughafen am Freitag mit.

Bisher gibt es am Flughafen ein NH-Hotel und ein Moxy-Hotel. Bis 2020 soll ein drittes Hotel im Budget-Segment dazukommen. Der Flughafen wachse sowohl bei den Passagieren als auch durch Betriebsansiedlungen. Heuer werden über 26 Millionen Reisende erwartet, Betriebsansiedlungen haben 2.500 neue Jobs am Flughafen-Standort entstehen lassen, heißt es in der Aussendung. Damit steige auch der Bedarf an Nächtigungsangeboten.