Fiaker - Fachgruppenobmann Keskin lehnt "Verbannung" ab

Wien (APA) - Der Obmann der für das Fiakergewerbe zuständigen WKW-Fachgruppe "Beförderungsgewerbe mit Personenkraftwagen", Gökhan Keskin, hat sich am Montag klar dagegen ausgesprochen, die Pferdekutschen aus der Wiener Innenstadt schrittweise zurückzudrängen - oder gar zu "verbannen". "Fiaker gehören zu Wien wie Schnitzel oder der Stephansdom", versicherte der Kammervertreter in einer Aussendung.

"Die Fiaker prägen seit mehr als 300 Jahren das Wiener Stadtbild und sind eine touristische Attraktion. Die meisten Sehenswürdigkeiten, die von Wien-Besuchern von der Kutsche aus bewundert werden, sind nun mal innerhalb des Rings zu finden - eine Verbannung aus der Innenstadt ist darum abzulehnen", hielt er fest.

Der Bezirksvorsteher der Inneren Stadt, Markus Figl (ÖVP), hatte zuvor Maßnahmen eingefordert, um die Schäden an den betreffenden Straßenzügen sowie die Belästigung durch die Ausscheidungen der Pferde zu reduzieren. Sollten keine entsprechenden Schritte gesetzt werden, ist für den Bezirk auch ein völliges Aus für die Fiaker denkbar, wurde in einer an den Petitionsausschuss der Stadt übermittelten Stellungnahme betont.