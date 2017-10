Fernsehkonzern RTL will Dividende stabil halten

Luxemburg (APA/Reuters) - Der Finanzchef des Fernsehkonzerns RTL stellt den Anlegern eine gleichbleibende Dividende in Aussicht. "Auch in diesem Jahr haben wir eine Zwischendividende von einem Euro gezahlt. Zusammen mit der ordentlichen Dividende kämen wir auf vier Euro", sagte Elmar Heggen, Finanzvorstand der Sendergruppe, der "BörsenZeitung".

Für 2016 hatte RTL ebenfalls vier Euro ausgeschüttet. In der Entscheidung über die Dividenden sei der Fernsehkonzern frei, ungeachtet des Anteils des Bertelsmann-Konzerns von gut 75 Prozent an RTL. "Wir haben keinerlei Druck, Dividende auszuschütten."

Der Manager unterstrich die Bemühungen des Fernsehkonzerns, die Erlöse im Digitalgeschäft zu steigern. In den nächsten drei bis fünf Jahren wolle man hier 15 Prozent erreichen. Dagegen stecke der deutsche TV-Werbemarkt dieses Jahr in einer Flaute. "Das ist nach fünf Jahren das erste Mal, dass wir netto nicht spürbar wachsen. Es ist aber noch zu früh zu sagen, ob das ein Trend ist", sagte Heggen. Er bezeichnete die Entwicklung als Signal, die Bemühungen in anderen Bereichen zu beschleunigen. "Wir sitzen nicht hier und warten, dass der Markt im nächsten Jahr wieder wächst."