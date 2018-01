Ferdinand Lembacher wird Generalsekretär der Landwirtschaftskammer

Graz (APA) - In der Steiermark werden ab dem Wintersemester zwei neue duale Studiengänge im Bereich Software-Entwicklung angeboten, wie Vertreter von Land, der Fachhochschulen und der TU Graz am Donnerstag bekannt gaben. 65 Studienplätze stehen in den dreijährigen Studiengängen zur Verfügung, neu ist die starke Einbindung von Unternehmen beim dualen Teil dieser Bachelor-Ausbildung.