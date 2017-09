Fed-Notenbanker: Können Zinsen weiter schrittweise anheben

Washington (APA/Reuters) - Die US-Notenbank (Fed) ist nach Einschätzung eines ihrer führenden Mitglieder auf Kurs, die Leitzinsen in mehreren Schritten anzuheben. Die Inflation werde mittelfristig steigen und sich bei dem Fed-Ziel von zwei Prozent stabilisieren, sagte der Chef der New Yorker Fed, William Dudley, am Montag. Denn die Faktoren, die momentan eine stärkere Teuerung verhinderten, ließen nach.

Dudley gilt als enger Vertrauter von Notenbank-Chefin Janet Yellen. Die Fed hatte vergangene Woche signalisiert, noch 2017 die Zinsen ein weiteres Mal anheben zu wollen. Es wäre bereits der dritte Schritt nach oben in diesem Jahr. Die meisten Experten rechnen damit für Dezember. Der Schlüsselsatz zur Versorgung der Banken mit Geld liegt momentan in der Spanne von 1,0 bis 1,25 Prozent.