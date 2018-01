Die US-Währungshüterin Loretta Mester plädiert für drei bis vier Zinserhöhungen je 2018 und 2019.

Sollte sich die Wirtschaft so entwickeln, wie sie erwarte, dann sei dies angemessen, sagte Mester am Donnerstag in einer Rede in New York. Sie sprach sich damit für ein etwas schnelleres Tempo bei der Zinserhöhung aus als viele ihrer Kollegen.