Faßmann für höheres Forschungsbudget im EU-Finanzrahmen

Brüssel (APA) - Wissenschaftsminister Heinz Faßmann (ÖVP) spricht sich - wie die EU-Kommission - für ein höheres Forschungsförderungsbudget beim mehrjährigen EU-Finanzrahmen 2021-2027 aus. Mit deren Plänen für das Programm "Horizont Europa" ist Faßmann zufrieden. Zuletzt wurden für sieben Jahre 80 Milliarden Euro budgetiert, im nächsten Finanzrahmen sollen es um die 100 Milliarden Euro werden.

"Ich finde, dass die Aufstockung auf 100 Milliarden Euro schon eine sehr beachtliche ist, weil man muss berücksichtigen, dass Großbritannien als Nachfrager ja letztlich ausfällt, damit bleibt für die verbleibenden Mitgliedsstaaten netto mehr übrig. Das Europäische Parlament hätte gerne einen noch höheren Betrag, aber wenn wir in dieser Größenordnung dreistellig bleiben, wäre ich als Forschungsminister sehr sehr zufrieden", sagte Faßmann in Brüssel gegenüber der APA und dem ORF.

Schon beim aktuellen Rahmenprogramm, das noch bis 2020 läuft, hat Österreich mehr Mittel an Land gezogen, als eingezahlt wurden. "Österreich hat etwa 2,3 Prozent für die 80 Milliarden geleistet und in etwa 2,8 Prozent lukriert - also ein Nettogeschäft. Wir sind sehr gut unterwegs. Dahin gehend war die Teilnahme ein Gewinn, auch ein ökonomischer Gewinn, vom wissenschaftlichen Gewinn möchte ich gar nicht sprechen." In punkto Fördermittel für Österreich rechnet Faßmann auch beim nächsten Rahmenprogramm mit einer Größenordnung von knapp 3 Prozent. "Ich würde erwarten, dass unsere Forscherszene gut aufgestellt ist, und dass wir wieder diesen Rückfluss schaffen werden."

Vom Programm "Horizont Europa" zeigt sich der Minister generell angetan. Forschung auf europäischer Ebene über die nationalen Grenzen hinaus stärke Europas Wettbewerbsfähigkeit im globalen Vergleich. Das nächste Rahmenprogramm wird voraussichtlich auf einer Drei-Säulen-Architektur beruhen, berichtete Faßmann in Brüssel. "Die erste Säule wird exzellente Grundlagenforschung finanzieren, die zweite Säule bestimmte gesellschaftliche Probleme in den Vordergrund rücken und die Forschungsszene auffordern, darüber zu forschen und vielleicht auch Antworten zu finden." In der dritten Säule solle versucht werden, die Lücke zwischen den Forschungsergebnissen und einer ökonomisch-wirtschaftlichen Umsetzung zu schließen. Derzeit gebe es oft das Problem, dass viel und gut geforscht werde, aber nachher frage man sich, was ist dann. "Da kommen Publikationen heraus, etwas Wunderbares und Wichtiges, aber manchmal kann man auch den Weg zu einer ökonomischen Umsetzung, zu einem Start-up, zu einem Patent gehen. Das soll in der dritten Säule gefördert werden."

Dabei geht es Faßmann nicht darum, dass Österreich künftig noch mehr Fördermittel lukriert, sondern vor allem um die Überführung nationaler Forschung in eine europäische Forschung und mehr Wettbewerb. "Das ist mein primäres Anliegen, denn Wettbewerb sichert à la longue Qualität. Das ist nicht viel anders als im Sport. Eine Fußballmannschaft wird besser, wenn sie auf der europäischen Ebene mitspielt und nicht in der Kreisliga Südost."

Beim Forschungs-Output und der Ökonomisierung interessanter Forschungsergebnisse brauche es noch mehr Anstrengungen, erklärte Faßmann. "Wir sind bei Investitionen in die Forschung Nummer zwei in Europa und Nummer fünf weltweit, aber unser Forschungs-Output wird nicht dementsprechend genützt. Da haben wir einen gewissen Nachholbedarf. Wir brauchen an den Universitäten eine Kultur des Nachdenkens über die Verwertung der Forschungsergebnisse."