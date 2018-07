Fachkräftemangel: Wirtschaftskammer OÖ. bietet Lehre für Maturanten

Linz (APA) - Um dem Fachkräftemangel zu verringern, bietet die Wirtschaftskammer Oberösterreich künftig Maturanten Ausbildung in Lehrberufen an. Eine österreichweit in dieser Art bisher einmalige "Duale Akademie" startet im Herbst, kündigte die Präsidentin Doris Hummer in einer Pressekonferenz am Montag an. Die ersten Anmeldungen gibt es schon.

"Allein in Oberösterreich fehlen aktuell mehr als 20.000 Fachkräfte", rechnete Hummer vor. Jetzt wird die Gruppe der Maturanten "angezapft": Die Zielgruppe sind die jährlich 2.500, die allein in Oberösterreich die Reifeprüfung schaffen. Weiters Studierende, solche die ihre akademische Ausbildung nicht abschließen sowie Berufsumsteiger. Die neue Duale Akademie soll für sie eine Lücke im Bildungssystem schließen. Hummer sieht darin eine Alternative zu einem Studium oder auch eine Zwischenstation zum Studium.

Die maßgeschneiderten Trainee-Programme mit einer Dauer von eineinhalb bis zwei Jahren enden mit einer Lehrabschlussprüfung zum "DA Professional". Das dreiteilige System sieht 70 Prozent der Ausbildungszeit in einem Betrieb vor, 20 Prozent werden geblockt in eigens für die Akademie geschaffenen Berufsschulklassen absolviert und 10 Prozent bei weiteren Bildungsanbietern beispielsweise Uni, FH oder Wirtschaftsförderungsinstitut, um dort gezielt digitale, soziale und internationale Kompetenzen aufzubauen.

Für die Teilnehmer gilt: "Bezahlt werden für Lernen". Sie werden in der Höhe des Mindestkollektivvertrages der jeweiligen Branche entlohnt. Die Ausbildungsbetriebe zahlen die üblichen Lehrlingsentschädigungen und das AMS legt die Differenz darauf. 40 Betriebe, die mitmachen wollen, haben sich schon gemeldet. Die ersten Ausbildungen in den Bereichen Technics mit Schwerpunkt Mechatronik und Logistik/Handel starten im Herbst. In den kommenden Jahren sollen für jeden der 15 neuen Branchenverbünde in der Wirtschaftskammer Oberösterreich eigene Berufsbilder entstehen. Zuletzt sollen jährlich 1.000 zusätzliche Lehrlinge herauskommen. Die Interessenvertretung hat in ihrem Budget 1 Mio. Euro für die Akademie reserviert. Das neue Ausbildungsformat wird für Interessenten aus ganz Österreich angeboten.