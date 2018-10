Facebook-Rivale Snap will 2019 schwarze Zahlen schreiben - Medien

Los Angeles (APA/Reuters) - Der Betreiber des Messengerdienstes Snapchat will einem Medienbericht zufolge im kommenden Jahr schwarze Zahlen schreiben. Dies geht aus einer Mitteilung von Snap-Firmenchef Evan Spiegel an seine Mitarbeiter hervor, über die der Onlinedienst "Cheddar" in der Nacht zu Freitag berichtete.

Spiegel will demnach dieses Ziel erreichen, indem er mehr ältere Nutzer für das Angebot gewinnt, Werbekunden besser anspricht und mit Hilfe einer neugestalteten App attraktiver für Mitglieder in Schwellenländern wird. Einsparungen, um schneller die Gewinnschwelle zu erreichen, wurden nicht erwähnt. Der Facebook- und Twitter-Konkurrent war für eine Stellungnahme nicht erreichbar. Die Aktie legte vorbörslich fast fünf Prozent zu.

Zuletzt machten Snap sinkende Nutzerzahlen zu schaffen, die das Unternehmen vor allem auf ein neues Design zurückführt, das bei Kunden nicht gut ankam. Im zweiten Quartal ging die Zahl der Mitglieder um drei Millionen auf 188 Millionen zurück. In dem Zeitraum machte Snap einen Verlust von 353 Millionen Dollar.