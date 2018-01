EZB tagt zu Anleihenkäufen und Zinsen - Eurokurs macht Sorgen

Wien (APA) - Die beiden Carsharing-Anbieter DriveNow und Car2Go, die laut "Frankfurter Allgemeine Zeitung" kurz vor einer Fusion stehen, kommen in Wien gemeinsam auf über 220.000 Kunden. DriveNow, aktuell mit rund 700 Fahrzeugen auf der Straße, zählt 88.000 Kunden in Österreich, sagte eine Sprecherin auf APA-Anfrage am Donnerstag. Der Konkurrent Car2Go steigerte die Kundenzahl auf bisher 138.000 Wiener Kunden.