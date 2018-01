Frankfurt (APA/Reuters) - Die Europäische Zentralbank (EZB) rechnet zum Jahresauftakt mit einer steigenden Nachfrage nach Krediten und günstigeren Konditionen. Die Standards für die Vergabe von Firmenkrediten, Verbraucherdarlehen und Immobilienhypotheken dürften im ersten Quartal 2018 gelockert werden, ergab eine Umfrage der EZB vom Dienstag.

Im vierten Quartal hielten die Banken an ihren Standards für die Vergabe von Firmendarlehen fest. Sie lockerten hingegen ihre Vergabebedingungen für Kredite an Haushalte für den Immobilienerwerb weiter. Die Standards für Verbraucherdarlehen seien weitgehend unverändert geblieben.

Die EZB befragt vierteljährlich Banken zu ihrer Kreditvergabe-Praxis. An der Umfrage beteiligten sich diesmal 143 Institute.

Die EZB hält schon seit längerem ihren Leitzins auf dem Rekordtief von 0,0 Prozent, um so für günstige Finanzierungsbedingungen zu sorgen. Zudem erwirbt sie seit fast drei Jahren im großen Stil Staatsanleihen und andere Wertpapiere und pumpt so Milliarden in das Finanzsystem. Geldhäuser sollen über das billionenschwere Kaufprogramm dazu bewegt werden, mehr Darlehen an Firmen und Haushalte auszureichen.