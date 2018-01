EZB-Direktor Coeure - Kein überstürztes Ende der Anleihenkäufe

Dortmund (APA/dpa) - Nach dem Transfer von Pierre-Emerick Aubameyang für 63,75 Mio. Euro zu Arsenal erwartet der börsennotierte deutsche Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund im Geschäftsjahr 2017/18 einen Gesamtumsatz von deutlich mehr als 500 Millionen Euro. In der neuen Prognose des Jahresüberschusses hieß es am Mittwoch in einer Ad-hoc-Mitteilung, er werde sich in "mittlerer zweistelliger Millionenhöhe" bewegen.