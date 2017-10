EZB-Chefvolkswirt sieht Notenbank noch nicht am Ziel

London (APA/Reuters) - Mit höheren Kapitalanforderungen will die britische Notenbank verhindern, dass bei einem Zusammenbruch eines britischen Geldhauses erneut die Steuerzahler zur Kasse gebeten werden. Bis 2022 müssten die britischen Institute für diesen Zweck insgesamt noch 4 Mrd. Pfund (4,5 Mrd. Euro) an zusätzlichen Eigenmitteln und Anleihen einsammeln, teilte die Notenbank am Montag mit.