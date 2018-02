EZB - Britische Banken müssen Euro-Lizenz bis Ende Juni beantragen

Frankfurt (APA/Reuters) - Britische Banken, die nach dem Brexit in der Eurozone aktiv sein wollen, sollten bis spätestens Ende Juni die entsprechende Lizenz beantragen. "Wir können nicht sicher sein, ob es auch wirklich eine Übergangsperiode geben wird", sagte die stellvertretende Leiterin der EZB-Bankenaufsicht, Sabine Lautenschläger, am Mittwoch in Frankfurt.

"Alle Banken, die aus Großbritannien in die Eurozone verlagern möchten, sollten ihren Antrag auf eine Banklizenz deshalb längst eingereicht haben. Wenn das noch nicht passiert ist, sollte es bis spätestens Ende des zweiten Quartals geschehen."

Bisher haben nach den Worten Lautenschlägers acht Banken formell eine Lizenz zum Betrieb von Bankgeschäften in der Eurozone beantragt, vier planen eine signifikante Ausweitung ihrer Aktivitäten im Währungsraum nach dem für März kommenden Jahres erwarteten Ausscheiden Großbritanniens aus der Europäischen Union.