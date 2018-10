Experte: Serbiens Bevölkerung wünscht sich Rechtssicherheit

Belgrad/Berlin (APA) - Serbien wird nach Ansicht des Soziologen Jochen Töpfer von der Freien Universität (FU) Berlin noch einige Zeit benötigen, um in punkto Rechtsstaatlichkeit die Voraussetzungen für einen EU-Beitritt zu erfüllen. Während sich der Großteil der Bevölkerung deren Durchsetzung wünsche, stünden wirtschaftliche Interessen entscheidender Teile der Politik dagegen, erklärte Töpfer im APA-Interview.

"Die breite Mehrheit der Bevölkerung Serbiens wünscht sich definitiv die Durchsetzung der normativen Anforderungen der EU an die Rechtsstaatlichkeit eines Mitgliedslandes", so der am Osteuropa-Institut der FU tätige Wissenschafter am Dienstag im Vorfeld des für Mittwoch und Donnerstag angesetzten Besuchs von Bundespräsident Alexander Van der Bellen in der serbischen Hauptstadt Belgrad. Der Wunsch nach Rechtssicherheit und klaren Strukturen bestehe auch unter anderem in weiten Teilen der Staatsadministration, der Wirtschaft, des Kultursektors und insbesondere der Medien.

Auf der politischen Ebene gehe der Wille zur Rechtsstaatlichkeit bei bedeutenden Teilen jedoch nur so weit, dass letztlich die Profite über den Einschnitten liegen. "Es gibt Strukturen und Interessengruppen, die daran aufgrund politischer und ökonomischer Gründe wenig interessiert waren und sind", so Töpfer. Diese besäßen heute noch Gewicht und agierten teils im formellen, teils im sogenannten informellen Sektor, der sich dem Zugriff des Staates entziehe.

"Der formelle wie der informelle Teil hat seinen Aufstieg teilweise in der Zeit von Präsident Slobodan Milosevic auf den Weg gebracht, innerhalb derer wie in anderen post-sozialistischen Staaten dubiose Privatisierungen stattfanden und Mechanismen der Kommunikation und Abhängigkeit zwischen politischem, wirtschaftlichem und informellem Sektor in Serbien etabliert wurden", erklärte Töpfer, auch unter Verweis auf den amtierenden Staatschef Aleksandar Vucic und seine "Umgebung".

Obwohl dies der EU gegenüber nicht so dargestellt werde, schränkten mehrere Faktoren die Bekämpfung der Korruption unter Politikern ein. Manche seien abhängig von den Netzwerkstrukturen, die sie in ihre Ämter gebracht hätten, oder hätten selbst von der Kooperation mit dem informellen Sektor profitiert, so der Forscher. "Drittens bedeutet Korruptionsbekämpfung in diesen Staaten fast ausschließlich Diskreditierung des politischen Gegners - oder, besser gesagt, der ,gegnerischen Profitnetzwerke' - und nicht Aufklärung."

Realistischerweise werde Serbien noch einige Zeit für die Vorbereitung des EU-Beitritts benötigen, dem Land sollte dennoch in jedem Fall eine positive Perspektive gegeben werden, ist Töpfer überzeugt. Einen Beitritt Serbiens bis 2025 hält der Forscher mit Blick auf qualitative Veränderungen für "sehr ambitioniert". Dennoch beziehe dieser Zeitrahmen die dringende Notwendigkeit mit ein, "rasch und grundlegend" Veränderungen im Bereich Rechtsstaatlichkeit in diesem Land herbeizuführen.

Hinsichtlich des EU-Beitritts gebe es "drei Akteursblöcke", die sich in einer Pattsituation befänden: Innerhalb der EU gebe es starke erweiterungskritische Stimmen, dann jene der Erweiterungsbefürworter, die sich derzeit in der Defensive befänden, und als dritten Akteursblock die beitrittswilligen Staaten, insbesondere im westlichen Südosteuropa.

Die EU-Ratspräsidentschaft, die Österreich derzeit innehat, sei bezüglich der EU-Erweiterung damit beschäftigt, die Balance zwischen den drei Blöcken zu halten. Aufgrund der Divergenzen innerhalb der EU sei der Handlungsspielraum eher als gering einzuschätzen, meinte Töpfer.

Serbien generell als "Schlupfloch" für Russland zu bezeichnen, hält er für nicht angebracht. "Natürlich kooperieren Russland und Serbien auf staatlicher und wirtschaftlicher Ebene", bestätigte der Forscher, möglicherweise geschehe dies auch abseits der Öffentlichkeit zwischen den Sicherheitsdiensten.

"Mit Ausnahme des russischen Engagements bezüglich des Kosovos auf internationaler Ebene sowie in den Schlüsselbranchen des Energie- und Mediensektors in Serbien ist davon jedoch wenig substanziell, vieles bleibt symbolisch", so der Forscher. Russland habe zum Beispiel in letzter Zeit Kampfflugzeuge geliefert, die Reparatur der Flugzeuge sei jedoch für das serbische Verteidigungsbudget zu teuer, zudem benötige Serbien dieses Fluggerät nicht. Das Militär selbst habe zum Beispiel im Frühjahr 2018 gestreikt, weil die zu geringen Löhne zu spät ausgezahlt worden seien, und generell sei die Motivation in der serbischen Armee aufgrund der materiellen Umstände sehr gering, erinnerte Töpfer.

Russland bringe eher Unruhe, meinte er und verwies auf den Putschversuch im Vorfeld der Parlamentswahlen 2016 in Montenegro, an dem zwei russische Geheimdienstmitarbeiter beteiligt gewesen sein sollen. Zudem mache man sich von einem launischen Partner abhängig, merkte Töpfer kritisch an.

"Russland hat mehrmals gedroht, sich im Fall Kosovo in der UNO anders zu bewegen", berichtete der Experte. Serbien erwartet sich in dem Konflikt um seine frühere Provinz, deren Souveränität Serbien nicht anerkennt, die Unterstützung Russlands. Die EU setzt ein geordnetes Verhältnis für die weitere Annäherung an die Union voraus, um bei einem Beitritt keine ungelösten Konflikte zu "importieren".

Die Asymmetrie, die eine engere Kooperation mit Russland beinhalten würde, sei auch den serbischen Politikern klar, so der Experte. "Für serbische Politiker ist der Verweis auf Russland wichtig, um die EU stetig auf die eigene Bedeutung aufmerksam zu machen. So versucht man, sich teuer zu verkaufen", erklärte Töpfer. "Ich denke, die EU hat dies durchschaut und so bleibt von diesem steten Verweis nur der Versuch, innenpolitisch zu punkten." Für die jüngeren Generationen der Bevölkerung sei jedoch klar, dass es neben dem Weg in die EU derzeit keine realistische Alternative gebe. Viele junge Serben wanderten nach Europa aus - und nicht nach Russland.

Die Hürden für einen EU-Beitritt liegen laut Einschätzung von Töpfer jedoch insbesondere im ökonomischen Bereich, da große Teile der Wirtschaft Serbiens derzeit nicht dazu in der Lage seien, dem EU-Binnenmarkt beizutreten, ohne größeren Schaden zu nehmen. "Seriöse Prognosen sehen hier auch mittelfristig keine Besserung", so der Wissenschafter. Die Zusammenhänge zwischen der ökonomischen Entwicklung und den Versäumnissen bei Reformen auf dem Gebiet der Rechtsstaatlichkeit der letzten Jahre und Jahrzehnte seien deutlich erkennbar.

(Das Interview führte Gisela Linschinger/APA per E-Mail)