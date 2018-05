Ex-Siemens-Hörgerätesparte fusioniert mit dänischem Konkurrenten

Brüssel (APA) - Die Debatte über den Vorschlag der EU-Kommission für den Finanzrahmen von 2021 bis 2027 nimmt an Fahrt auf. Ein EU-Vertreter bezeichnete die Debatte in Ländern wie Österreich als "unehrlich und toxisch". Wenn man möchte, dass die EU neue Aufgaben wie Migrationsmanagement, Grenzschutz und anderes übernimmt, brauche es auch das entsprechende Budget, sagte der EU-Offizielle am Mittwoch in Brüssel.