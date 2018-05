Ex-Nationalratspräsident Kopf wird Generalsekretär der WKÖ

Washington/Dallas (Texas) (APA/Reuters) - Der Chef des US-Mobilfunkkonzerns AT&T hat einen Beratervertrag mit dem persönlichen Anwalt von Präsident Donald Trump als "großen Fehler" bezeichnet. Der für den Vertrag zuständige AT&T-Cheflobbyist Bob Quinn gehe in Pension, schrieb CEO Randall Stephenson am Freitag in einer Nachricht an seine Mitarbeiter. Zugleich betonte er, dass sich das Unternehmen vollständig an die Gesetze gehalten habe.