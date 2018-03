Ex-Mitarbeiter von Finanzbetrüger Madoff muss zehn Jahre in Haft

New York (APA/AFP) - Ein langjähriger Mitarbeiter des US-Finanzbetrügers Bernard Madoff muss für zehn Jahre ins Gefängnis. Wegen seiner Rolle in dem von Madoff ausgeklügelten Schneeballsystem wurde Daniel Bonventre am Montag zudem von einer New Yorker Bezirksrichterin zur Zahlung von 155 Mrd. Dollar (126,5 Mrd. Euro) verurteilt.

Bonventre ist einer von insgesamt fünf Angeklagten, die im März in 31 Anklagepunkten schuldig gesprochen wurden, darunter Betrug und Verschwörung zum Wertpapierbetrug.

Der Anklage zufolge fälschte Bonventre Einträge in den Rechnungsbüchern Madoffs, um Milliarden Dollar an Passiva zu verschleiern. Außerdem soll er falsche Steuererklärungen abgegeben haben und Millionen Dollar an Barvermögen und andere Vergünstigungen verschwiegen haben. Die Strafen gegen die anderen vier Verurteilten sollen in den kommenden Tagen verkündet werden.

Der einstige Starinvestor Madoff war im Dezember 2008 festgenommen worden, nachdem er über Jahre hinweg mit Hilfe eines ausgeklügelten Schneeballsystems und phantastischen Renditeversprechen Anleger um geschätzte 65 Mrd. Dollar geprellt hatte. Im Jahr 2009 wurde er zu 150 Jahren Haft verurteilt; seither sitzt er im Gefängnis.

Im Prozess gestand Madoff, die ihm anvertrauten Summen niemals angelegt zu haben. Zu seinen Opfern zählten Banken, Privatleute und Wohltätigkeitsorganisationen.