Eurotunnel-Gruppe tauft sich um in Getlink

Paris (APA/AFP) - Die Eurotunnel-Gruppe gibt sich einen neuen Namen: Die Betreiberin des Eurotunnels unter dem Ärmelkanal heißt künftig Getlink, wie das Unternehmen am Montag in Paris mitteilte. Damit markiere es seinen Eintritt in eine "neue Ära der Mobilität". An den Börsen Euronext Paris und London werde das Unternehmen mit dem Börsenkürzel GET notiert bleiben.

Die Gruppe befördert pro Jahr rund 2,6 Millionen Pkw und 1,6 Millionen Lkw auf Autozügen durch den 50 Kilometer langen Tunnel zwischen Frankreich und Großbritannien. Im vergangenen Jahr machte Eurotunnel einen Umsatz von mehr als 1 Mrd. Euro, der Gewinn lag bei 200 Mio. Euro. Damit war es das beste Ergebnis seit Eröffnung des Tunnels im Jahr 1994.