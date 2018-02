Frankfurt am Main (APA) - Die Leitbörsen in Europa haben am Montag klar im Plus eröffnet. Nach dem Kursrutsch vom Freitag setzten sie somit zu einer Erholungsbewegung an.

Der Euro-Stoxx-50 stieg gegen 9.40 Uhr um 1,37 Prozent auf 3.371,48 Einheiten. Der deutsche Leitindex DAX in Frankfurt stieg um 1,76 Prozent auf 12.320,49 Punkte. In London gewann der FTSE-100 1,07 Prozent auf 7.168,18 Punkte.

"Die Stimmung an den Börsen hat sich über das Wochenende wieder etwas aufgehellt", kommentierte der Analyst Milan Cutkovic vom Broker AxiTrader. Kurzfristig sollten Anleger aber "auf jeden Fall mit weiteren Turbulenzen rechnen". Anstiege bei Inflation und Zinsen würden weiterhin ein großes Risiko für die Aktienmärkte sein. Beachtung finden dürften in dieser Hinsicht vor allem die am Mittwoch anstehenden US-Zahlen zu den Verbraucherpreisen.

In der Vorwoche hatten die europäischen Börsen an mehreren Handelstagen schwere Kursverluste eingefahren. Nur am Mittwoch hatten die Aktienmärkte einen zwischenzeitlichen Erholungsversuch gestartet. Ausgelöst worden war die Nervosität von einem deutlichen Kursrutsch an der Wall Street. Der Dow Jones war am Montag um über 4,6 Prozent abgestürzt. Marktbeobachter machten dafür vor allem steigende Anleihenzinsen und die Furcht vor einer baldigen Straffung der Geldpolitik verantwortlich.

Im Euro-Stoxx-50 notierten alle Werte bis auf einen im Plus. Die Kursverlierer waren die Aktien der Airbus (minus 0,83 Prozent). Beim Flugzeughersteller kündigt sich neuer Ärger bei seinem viel gefragten Mittelstreckenjet A320neo an. Ursache sind erneut die Getriebefan-Triebwerke des US-Herstellers Pratt & Whitney, die wegen technischer Probleme schon seit über zwei Jahren die Auslieferungen bei Airbus bremsen. Nun berichtete Airbus von "Ereignissen" an einer Nabe des Hochdruckverdichters, die genaue Untersuchungen notwendig machten.

Im DAX stiegen BASF um 1,96 Prozent und zeigten sich damit unbeeindruckt von der Nachricht, durch Abrechnungsbetrug um Millionensummen geprellt worden zu sein. Durch "unrechtmäßige Abrechnung" von Fremdfirmen-Mitarbeitern ist ein Schaden in zweistelliger Millionenhöhe entstanden.

Auch bei der Credit Suisse (plus 2,64 Prozent) ließen sich die Anleger von einer negativen Nachricht nicht aus der Ruhe bringen. Der Schweizer Großbank könnte erneut juristischer Ärger ins Haus stehen: Mehrere Anwaltskanzleien hätten in New York eine Sammelklage im Namen von US-Aktionären der Bank eingereicht, berichtet die Schweizer "SonntagsZeitung". Das Gericht in New York habe noch nicht entschieden, ob sie zugelassen werde. Die Bank wies die Vorwürfe als unbegründet zurück.