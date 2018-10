Wien (APA) - Ein E-Mail aus dem Jahr 2004 dominierte die weitere Befragung von Keglevich-Lauringer. In diesem warnte sie EADS davor, Gegengeschäfte abzurechnen, die nichts mit dem Eurofighter-Kauf zu tun hatten. Für Peter Pilz von der gleichnamigen Liste ist sie damit Zeugin der Fälschung von Gegengeschäftsbestätigungen. Keglevich-Lauringer erklärte, sich an das Schreiben nicht erinnern zu können.

Zunächst Reinhard Bösch (FPÖ), danach auch Pilz hielten der Zeugin das E-Mail vor. Gerichtet war es an den bei EADS für Gegengeschäfte zuständigen Stefan Moser. "Ich halte diese Form der Abrechnung, wie schon deponiert, für mehr als bedenklich, was die Öffentlichkeit und vor allem die möglichen politischen Reaktionen betrifft. Es kann nur gegen uns ausgehen. Daher möchte ich in keiner Weise irgendeine Firma diesbezüglich ansprechen, da ich mir unbedingt den Rücken frei halten muss", schrieb Keglevich-Lauringer. Sie helfe immer gerne, aber in diesem Fall "muss ich draußen bleiben".

Keglevich-Lauringer gestand ein, dass das Schreiben "sichtlich" von ihr stamme. Erinnerungen daran wollte sie aber keine haben, weder an die Art der erwähnten Geschäfte, noch was die Bedenklichkeit betrifft. Pilz zeigte sich davon unbeeindruckt. Für ihn ist das Mail "der erste mögliche Sachbeweis, dass in Wien Gegengeschäftsbestätigungen gefälscht worden sind und dass es hier eine mögliche Mitwisserin gibt". Der Verfahrensrichter fiel ihm hier ins Wort, "Mitwisserin ist ein starker Ausdruck", meinte er. Pilz korrigierte auf "Zeugin, das reicht vollkommen".