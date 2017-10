Eurofighter-Hersteller BAE Systems streicht fast 2.000 Jobs

Düsseldorf (APA/Reuters/dpa) - Die defizitäre deutsche Warenhauskette Galeria Kaufhof will an der Belegschaft sparen. Der Handelsriese nun Einschnitte bei Löhnen und Gehältern der etwa 21.000 Mitarbeiter durchsetzen. Kaufhof wolle in Gesprächen mit der Gewerkschaft Verdi einen neuen Tarifvertrag durchsetzen, der für die Beschäftigten Einschnitte mit sich bringen werde, sagte Arbeitsdirektor Peter Herlitzius am Dienstag.