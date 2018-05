Euro stabilisiert sich nach Talfahrt - Mittwochfrüh bei 1,1540 Dollar

Am Dienstag hatte die politische Krise in Italien den Euro auf den tiefsten Stand seit Juli 2017 geschickt. Trotz weiterer Kursverluste an den asiatischen Börsen und erwarteter Verluste in Europa konnte sich die Gemeinschaftswährung zuletzt fangen. Ungeachtet dessen ist der Fortgang der Krise in der drittgrößten Volkswirtschaft der Eurozone ungewiss.

Jenseits der Italien-Krise werden am Mittwoch zahlreiche Konjunkturdaten veröffentlicht. Im Euroraum stehen unter anderem Inflationszahlen aus Deutschland an. In den USA werden Wachstumsdaten zum ersten Quartal erwartet.