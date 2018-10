Euro fiel unter 1,14 Dollar auf tiefsten Stand seit Mitte August

Ebensee (APA) - Die Salinen Austria Gruppe ist mit dem Ergebnis des Wirtschaftsjahres 2017/2018 (per 30. Juni) - 151 Mio. Euro Umsatz und 8 Mio. Euro (2016/17: 7,6 Mio. Euro) Gewinn - zufrieden. Es wurden um 14 Mio. Euro oder zehn Prozent mehr umgesetzt als im Vorjahr, wie die Unternehmensgruppe, die Salzproduktion, Salzwelten und Immobilien umfasst, am Mittwoch in einer Presseaussendung mitteilte.