EuGH: Kfz-Haftpflicht besteht auch für ungenutztes Auto

New York (APA/Reuters) - Die Reaktionen auf die Nike-Kampagne mit Colin Kaepernick fielen sehr unterschiedlich aus. Die Anleger machte die Verpflichtung des 30-jährigen NFL-Rebellen nervös. Die Nike-Aktie gab am Dienstag zu Handelsbeginn an der New Yorker Wall Street um 2,6 Prozent nach.