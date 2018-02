EuGH: Bereitschaftsdienste mit rascher Anwesenheit sind Arbeitszeit

Salzburg (APA) - Nachdem am 13. Dezember das Urteil im Salzburger Swap-Prozess an die Angeklagten zugestellt worden war, hat der Anwalt von Ex-LHStv. Othmar Raus am Mittwoch Nichtigkeitsbeschwerde und Berufung bei Gericht eingebracht. Rechtsanwalt Gerald Ruhri ortete "eine zu kurze Frist für die Ausführung des Rechtsmittels", das Urteil leide zudem in entscheidenden Fragen "an formellem Begründungsmangel".