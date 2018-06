EU will Zoll- und Steuerzusammenarbeit mit 1,2 Mrd. Euro fördern

Brüssel (APA) - Die EU-Kommission will die Zusammenarbeit der Zoll- und Steuerbehörden der EU-Staaten in der nächsten Finanzperiode von 2021 bis 2027 mit 1,22 Mrd. Euro unterstützen. Für die Programme "Customs" und "Fiscalis" seien in dem siebenjährigen Zeitraum 950 Mio. Euro bzw. 270 Mio. Euro vorgesehen, erklärte die EU-Kommission am Freitag.

Im Mittelpunkt des Zollprogrammes steht der Informations- und Datenaustausch der nationalen Zollverwaltungen über gefährliche und gefälschte Waren. 2017 wurden nach Angaben der EU-Kommission 2,7 Millionen Stück Munition und 188.000 Explosivstoffe an EU-Grenzen beschlagnahmt. Die Steuerverwaltungen sollen über IT-Systeme besser vernetzt werden. Der Austausch bewährter Verfahren soll die Effizienz erhöhen.

Bei minimalen Kosten würden die beiden Programme für einen echten europäischen Mehrwert sorgen, betonte EU-Wirtschaftskommissar Pierre Moscovici. Nach Angaben der EU-Kommission wurden alleine 2015 in gemeinsamen EU-Kontrollen potenzielle Steuernachforderungen von 591 Mio. Euro geprüft.