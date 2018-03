EU stellt Ukraine weitere Finanzhilfe von einer Milliarde Euro bereit

Kiew/Brüssel (APA) - Die EU stellt der Ukraine eine weitere Finanzhilfe in Höhe von einer Milliarde Euro bereit. Die makroökonomische Finanzhilfe zur wirtschaftlichen Stabilisierung und Unterstützung von Strukturreformen wurde am Freitag von der EU-Kommission in Brüssel angekündigt.

Die Hilfe muss noch von den EU-Staaten und vom Europaparlament bewilligt werden. Nach Angaben der EU-Kommission hat die EU seit den politischen Umwälzungen von 2014 die Ukraine mit 12,8 Milliarden Euro unterstützt.