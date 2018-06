EU-Preisunterschiede: Dänemark dreimal so teuer wie Bulgarien

Straßburg/Brüssel (APA) - Das Europaparlament will wegen zunehmender antimikrobieller Resistenzen den Gebrauch von Antibiotika einschränken. "Wir stehen heute vor dem Scherbenhaufen einer seit Jahrzehnten andauernden Fehlentwicklung. Antibiotika werden viel zu häufig und oft ohne dringende medizinische Notwendigkeit eingesetzt", sagte die SPÖ-Europaabgeordnete Karin Kadenbach am Mittwoch in Brüssel.