EU-Parlamentarier Brok warnt vor unkontrolliertem Brexit

Berlin (APA/AFP) - Der Brexit-Beauftragte der konservativen EVP-Fraktion im Europaparlament, Elmar Brok, hat vor einem unkontrollierten EU-Austritt Großbritanniens gewarnt. Ein solches Szenario müsse verhindert werden, "aber nicht um den Preis, dass wir die Integrität des Europäischen Binnenmarktes dafür aufgeben", sagte Brok der "Rhein-Neckar-Zeitung" (Freitagsausgabe).

Wenn sich "die andere Seite nicht bewegt", sei die Wahrscheinlichkeit eines "No Deal"-Brexit hoch, sagte der deutsche Christdemokrat. "Das Hauptproblem bleibt: Es gibt weder in der Regierung noch bei den Torys noch bei der oppositionellen Labour-Partei eine einheitliche Position." Premierministerin Theresa May müsse nach dem Tory-Parteitag "den Mut aufbringen zu liefern. Sie muss jetzt springen", forderte der Parteifreund von Kanzlerin Angela Merkel.

Mays Brexit-Strategie ist in ihrer Partei heftig umstritten. Der harte Brexit-Flügel der Konservativen um Ex-Außenminister Boris Johnson wirft May zu weitreichende Zugeständnisse an die EU vor.