EU-Minister beugen sich über die neuen Brexit-Vorschläge aus London

Brüssel (APA/dpa) - Die neuen Brexit-Vorschläge aus London beschäftigen am Freitag die 27 bleibenden EU-Länder (ab 11.00 Uhr) im Ministerrat in Brüssel. London will für die langfristigen Beziehungen zur Europäischen Union eine Freihandelszone für Waren, aber nicht für Dienstleistungen. Gewünscht ist zudem eine Zollpartnerschaft.

Die EU hat bisher sehr zurückhaltend reagiert. Es gebe zu den britischen Vorstellungen noch viele Fragen, sagten Diplomaten. Großbritannien tritt am 29. März 2019 aus der EU aus. Seit gut einem Jahr verhandeln beide Seiten über einen Austrittsvertrag. Wichtige Eckpunkte stehen schon und man ist sich einig, dass nach dem Brexit in einer Übergangsphase bis Ende 2020 zunächst fast alles bleiben soll wie bisher. Allerdings tritt dies nur in Kraft, wenn die letzten Knackpunkte im Vertrag geklärt werden.

Als besonders schwierig gilt die Frage, wie Grenzkontrollen zwischen dem EU-Staat Irland und dem britischen Nordirland vermieden werden können. Dafür gibt es noch keine für beide Seiten akzeptable Lösung.