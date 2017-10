EU-Lebensmittelimporte 2016 um auf 93 Mio. Tonnen gestiegen

Köln (APA/dpa) - Die Rewe-Gruppe will ihre Investitionen nach Auskunft des neuen Vorstandsvorsitzenden Lionel Souque im kommenden Jahr auf mehr als zwei Milliarden Euro erhöhen. Das Geld soll nicht nur in die Modernisierung der Filialen fließen, sondern auch in die Digitalisierung sowie in die Qualifikation der Mitarbeiter, sagte er dem "Kölner Stadt-Anzeiger" (Samstag).