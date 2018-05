EU-Kommission will Strukturreformen mit 25 Mrd. Euro unterstützen

Brüssel (APA) - Die EU-Kommission will wirtschaftliche Struktur- und Arbeitsmarktreformen der EU-Staaten künftig mit 25 Mrd. Euro aus dem EU-Haushalt unterstützen. Ein entsprechendes Programm im Rahmen des nächsten EU-Finanzrahmens von 2021 bis 2027 kündigten am Donnerstag der für den Euro zuständige Kommissionsvize Valdis Dombrovskis und EU-Wirtschaftskommissar Pierre Moscovici in Brüssel an.

Schlüsselreformen, die im Rahmen des Europäischen Semesters zur Haushaltskoordinierung der EU-Staaten identifiziert wurden, sollen durch ein 22 Mrd. Euro schweres Instrument unterstützt werden, teilte die EU-Kommission mit. Ein Pilotprojekt dazu soll in Portugal anlaufen.

Ein weiteres Instrument zur technischen Unterstützung und zur Verbesserung der administrativen Kapazitäten der EU-Staaten soll mit 840 Mio. Euro ausgestattet sein. Für EU-Staaten, die dem Euro beitreten wollen sind weitere 2,16 Mrd. Euro zur Unterstützung ihrer jeweiligen Reformen veranschlagt. Dies ändere aber nichts an den Euro-Beitrittskriterien, betonte die EU-Kommission.

EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker betonte, zum 20-jährigen Jubiläum der Gemeinschaftswährung müsse die EU weitere Instrumente für Wohlstand und Stabilität schaffen. Dombrovskis bezeichnete den Vorschlag als einen weiteren Schritt zur Vollendung der Wirtschafts- und Währungsunion.

Ein zweiter Vorschlag der EU-Behörde sieht die Schaffung eines Investitions-Stabilisierungs-Fonds für Euro-Länder vor. Bei "asymmetrischen Schocks" und Finanzkrisen soll dieses Instrument bis zu 30 Mrd. Euro an Darlehen an die Staaten ermöglichen, die durch das EU-Budget garantiert werden.