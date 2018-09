EU-Kommission mit CETA bisher sehr zufrieden

Brüssel/Ottawa (APA) - Am Freitag wird CETA, das Freihandelsabkommen der EU mit Kanada, genau ein Jahr provisorisch in Kraft sein. EU-Handelskommissarin Cecilia Malmström zeigte sich mit den bisherigen Fortschritten sehr zufrieden. "Die vorläufigen Daten zeigen, dass es viel zum Feiern gibt, sogar in diesem Stadium", so Malmström in einer Aussendung am Donnerstag. Die Partnerschaft mit Kanada sei stärker denn je.

"Gemeinsam stehen wir für eine offene und regelbasierte internationale Handelsordnung", betonte sie. Zwischen Oktober 2017 und Juni 2018 seien die Exporte um sieben Prozent gestiegen, würden jüngste Statistiken zeigen. Malmström wird am 26. und 27. September nach Kanada reisen, um dort mit den kanadischen Partnern eine erste Bilanz über CETA zu ziehen.