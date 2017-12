Belgrad/Moskau (APA) - Der russische Erdölkonzern Gazprom will bis 2025 in seine serbische Tochter-Firma NIS 2,2 Mrd. Dollar (1,86 Mrd. Euro) investieren. Dies berichtete am Mittwoch die Belgrader Tageszeitung "Politika" unter Berufung auf den Chef der Öl-Tochter Gazprom Neft, Alexander Djukow.