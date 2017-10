EU einigt sich auf neues Schutzsystem gegen Billigimporte

Paris/Seattle (APA/Reuters) - Im Wettstreit der traditionellen Handelsketten mit dem Onlinehändler Amazon wollen offenbar beide Seiten aufrüsten. Wie die französische Zeitung "Le Monde" unter Berufung auf Insider am Dienstag berichtete, hat sich Amazon in Frankreich an mehrere Supermarktbetreiber gewandt und auch Interesse an den zum Konzern Casino gehörenden Monoprix-Märkten gezeigt.