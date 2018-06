EU-Budget 2021-2027: Direktzahlungen an Bauern ab 60.000 Euro gekürzt

Washington (APA/Reuters/dpa-AFX) - Der Arbeitsmarkt in den USA lässt vor der anstehenden Zinssitzung der Notenbank Fed kräftig die Muskeln spielen. Die Regierung in Washington meldete am Freitag in ihrem Arbeitsmarktbericht für Mai 223.000 neue Jobs nach einem Stellenzuwachs von 159.000 im April.