Erste Versuche auf neuer Daimler-Teststrecke noch heuer

Stuttgart/Immendingen - Der Autobauer Daimler will auf seiner geplanten Teststrecke im baden-württembergischen Immendingen noch in diesem Jahr mit ersten Erprobungen beginnen. Das sagte Entwicklungsvorstand Thomas Weber am Donnerstag beim Spatenstich auf dem Gelände. Weiter kündigte er an: "Spätestens 2018 werden wir die kompletten Entwicklungs- und Erprobungstätigkeiten hier in Immendingen aufnehmen."

Daimler will in Immendingen von 2017 an vor allem Fahrerassistenzsysteme weiterentwickeln und an Techniken für autonomes Fahren arbeiten. In dem Technologiezentrum, in das rund 200 Millionen Euro investiert werden, sollen 300 Arbeitsplätze entstehen.

Weber zufolge sollen dort sowohl Fahrten im innerstädtischen Bereich als auch auf dem Land und im Gebirge - beispielsweise in den Alpen - simuliert werden. "Außerdem können Versuchsfahrzeuge in puncto Lebensdauer auf Herz und Nieren getestet werden", sagte der Manager.