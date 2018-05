Erste Group: Chinas Einfluss in Osteuropa nicht bedrohlich

Wien (APA) - China baut seinen Einfluss in Osteuropa (CEE) seit einigen Jahren aus, ist dabei aber nicht so erfolgreich wie erwartet. "Unserer Ansicht nach ist das aktuelle Niveau der chinesischen Präsenz in der Region nicht bedrohlich und sollte keinen signifikanten Einfluss auf diese Märkte haben", heißt es in einer Analyse der Erste Group.

Seit der Jahrtausendwende haben sich die Handelsbeziehungen der CEE-Länder mit China intensiviert, noch mehr so ab dem EU-Beitritt 2007. Im Laufe von zehn Jahre beliefen sich die Investitionen aus China in der Region auf 8,2 Mrd. Euro, wobei fast 90 Prozent des Geldes nach Serbien, Ungarn und Rumänien floss. Konzentriert waren die Geschäfte auf Transport, Energie und Technologie. Trotz aller Investitionen steht kein chinesisches Unternehmen unter den Top-20 Produktionsbetrieben in CEE.

Huawei, Lenovo, ZTE, Comlink haben beispielsweise im Technologie- und Energiebereich Geld investiert, im Autosektor waren es unter anderem Zhi Dou für Elektroautos oder Linglong für Reifen. Größter Investor in Tschechien ist CEFC (China Energy Company). Seit dem Bekanntwerden von Unregelmäßigkeiten und der Verhaftung von Ye Jianming, CEO von CEFC, wurden jedoch geplante Deals in Tschechien gestoppt. Da Ye auch ehrenamtlicher Berater von Präsident Milos Zeman für Beziehungen mit China war, gibt es allerdings Sorgen vor allzu großem Einfluss Chinas auf die Politik des Landes.

Die Analyse der Erste Group weist auch darauf hin, dass Geld aus China zu weniger attraktiven Konditionen fließt, als die Mittel aus den EU-Fördertöpfen. Außerdem verlangt China im Gegenzug für Geldzusagen, Verträge mit chinesischen Partnerfirmen abzuschließen. Für EU-Mitgliedsländer in der Region sind daher Finanzierungen aus China selten attraktiv - für Staaten am Westbalkan, die weniger Zugang zu EU-Fördertöpfen haben, kann das anders sein.

Abgesehen von den Investitionen hat sich auch das Importwachstum ab dem EU-Beitritt 2007 beschleunigt. Dennoch bleiben die direkten Beziehungen Osteuropas mit dem Reich der Mitte klein, heißt es in der Analyse. Größter Importeur chinesischer Waren ist Polen, wo 7,8 Prozent der Importe aus China kommen, größer Exporteur Ungarn, das 3,1 Prozent der Exporte dorthin verschifft. Anders gerechnet: Alle Importe auch China in die CEE-Länder entsprechen 3,2 Prozent von deren BIP, die Exporte nur 1.1 Prozent des BIP.