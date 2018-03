Erneut Streiks bei Air France am 23. März

Paris (APA/AFP) - Kunden von Air France müssen am 23. März erneut mit Flugausfällen und Verspätungen rechnen: Die Gewerkschaften bei der französischen Fluggesellschaft riefen Besatzung und Bodenpersonal am Dienstag zum zweiten Mal innerhalb von vier Wochen zum Streik auf.

Die Gewerkschaften erhöhen damit den Druck in den Tarifverhandlungen: Sie verlangen um sechs Prozent mehr Geld für das Personal. Air France bietet ein Plus von einem Prozent an. Bei einem ersten Streiktag am 22. Februar waren zahlreiche Lang- und Mittelstreckenflüge ausgefallen. Besonders betroffen war der Pariser Flughafen Charles de Gaulle.